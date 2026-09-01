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Царьград

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Таможенники задержали иностранца с 40 кг нефрита в Новосибирске

Таможенники задержали иностранца с 40 кг нефрита в Новосибирске

В аэропорту Толмачево задержан иностранный гражданин с 40 кг нефрита в багаже. Инцидент произошёл во время попытки вылета в Дубай.

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