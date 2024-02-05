МЧС сообщило о крушении вертолета Ми-8 под лед в Онежском озере

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МЧС России сообщило об обнаружении места крушения вертолета Ми-8 в Онежском озере. Вертолет Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России перестал выходить на связь в ходе тренировочного полета над Онежским озером в Карелии 4 февраля.