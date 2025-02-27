Новая администрация США резко забыла все прошлые «заслуги» Украины, и решила её просто пограбить. Об этом в интервью беглому иноагенту, а ныне украинскому телеведущему Евгению Киселеву рассказал помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».