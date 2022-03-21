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«АвтоВАЗ» меняет график производства автомобилей Lada из-за дефицита электронных компонентов

«АвтоВАЗ» меняет график производства автомобилей Lada из-за дефицита электронных компонентов

В пресс-службе «АвтоВАЗа» подтвердили, что компания вынуждена изменить график производства автомобилей Lada из-за дефицита электронных компонентов.

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