ОПИ предложила обязать маркетплейсы проверять документы о соответствии товаров

Общественная организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) направила премьер-министру России предложения по усилению государственного регулирования маркетплейсов.
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