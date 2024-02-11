Секретарь СНБО Данилов признал тяжелое положение и падение духа бойцов ВСУ

ВСУ столкнулись с большими проблемами, ситуация на поле боя остается «очень сложной». Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщил португальский телеканал RTP.
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