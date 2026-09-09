Shoigu's former subordinate — chief personnel officer of the Ministry of Defense sentenced to 12 years

The 235th garrison military court, which was held behind closed doors, sentenced the former head of the personnel department of the Ministry of Defense, Lieutenant General Yuri Kuznetsov, to 12 years in a high-security penal colony in the case of a bribe in excess of 80 million rubles.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым