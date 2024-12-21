Новосибирские приставы назвали самые необычные предметы для ареста в 2024 году

Арест приставы накладывают для того, чтобы принудить недобросовестных граждан к выплате долга. Как правило, арестовывают ценное имущество — автомобили, квартиры, дорогостоящие украшения и технику, но попадаются и совсем необычные предметы.
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