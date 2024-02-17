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«Город пал к ногам русских»: зарубежная пресса мрачно комментирует потерю Авдеевки ВСУ

«Город пал к ногам русских»: зарубежная пресса мрачно комментирует потерю Авдеевки ВСУ

Безрадостная тональность присуща материалам западных СМИ, сообщающих о сдаче Авдеевки. Заголовок The New York Times гласит:Долгосрочный мощный укрепленный пункт Авдеевка пал к ногам русскихРедакционный комментарий такой:Когда украинские силы оказались под угрозой окружения, высшее военное командование отдало приказ об отступлении.

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