«Город пал к ногам русских»: зарубежная пресса мрачно комментирует потерю Авдеевки ВСУ

Безрадостная тональность присуща материалам западных СМИ, сообщающих о сдаче Авдеевки. Заголовок The New York Times гласит:Долгосрочный мощный укрепленный пункт Авдеевка пал к ногам русскихРедакционный комментарий такой:Когда украинские силы оказались под угрозой окружения, высшее военное командование отдало приказ об отступлении.
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