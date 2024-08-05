За последние два дня на дорогах ЮВАО пострадало двое

На юго-востоке Москвы в результате дорожной аварии пострадала пассажирка такси. По предварительным данным, на Волгоградском проспекте водитель автомобиля такси при повороте направо совершил столкновение с грузовым автомобилем.
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