Захарова о визите Уиткоффа в РФ: контакты с США могут согласовываться оперативно

Контакты между Россией и США в настоящее время достаточно интенсивны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможный визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву.
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