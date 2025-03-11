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Захарова о визите Уиткоффа в РФ: контакты с США могут согласовываться оперативно

Захарова о визите Уиткоффа в РФ: контакты с США могут согласовываться оперативно

Контакты между Россией и США в настоящее время достаточно интенсивны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможный визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву.

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