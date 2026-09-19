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Ивановские новости

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Под Кинешмой 55 лет назад произошёл самый близкий к Москве ядерный взрыв

Под Кинешмой 55 лет назад произошёл самый близкий к Москве ядерный взрыв

Единственный в Центральной России подземный ядерный взрыв, проведённый в рамках советской программы, привёл к радиоактивному загрязнению и запустению деревни Галкино.

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