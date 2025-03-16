Не только суп и салат: 4 простых рецепта с фасолью от диетолога на каждый день

Фасоль — неприхотливое растение, основа питания людей на Земле на протяжении столетий. Доступность, высокая пищевая ценность и разнообразие кулинарных применений делают фасоль желанным ингредиентом любой кухни.
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