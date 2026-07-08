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Пабло Солари: «Месси всегда доказывал, что он лучший. Удивляет, что в 39 лет он продолжает играть на таком уровне»

Аргентинский полузащитник «Спартака» Пабло Солари оценил выступление нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира.

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