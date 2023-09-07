Армению тащат в НАТО, Пашинян не сопротивляется

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magdoc21

Укроп не добитый - на Родине диаспор не бывает, потому, что Россия -это Армения, Арцах и Восточная Грузия, а Армения, Арцах и Восточная Грузия - это Россия! Кто против их Союза, тот враг Армении, Арцаха и Восточной Грузии - и враг России!