Потеря союзника в Закавказье вызвана политическим бездействием Москвы Сергей Аксенов На фото: военнослужащие из Армении (Фото: Сергей Бобылев/ТАСС) Материал комментируют: Геворг Мирзаян Николай Силаев Яна Амелина Совместные военные учения Армении и США Eagle Partner 2023 пройдут на территории республики с 11 по 20 сентября.
Армению тащат в НАТО, Пашинян не сопротивляется
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Что поделаешь если у нас их диаспору разбаловали??
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3 час.
m
magdoc21
Укроп не добитый - на Родине диаспор не бывает, потому, что Россия -это Армения, Арцах и Восточная Грузия, а Армения, Арцах и Восточная Грузия - это Россия! Кто против их Союза, тот враг Армении, Арцаха и Восточной Грузии - и враг России!
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1 час.
ГМ
Георгий Михалев
Какой Арарат, какой такой плохой народ? Скотине пашиняну отслюнявили пендосы, вот и жопу рвет.
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1 час.
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