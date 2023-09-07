Медвежий угол

37 999 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Павлов
    Одной знакомой пожилой ленинградке такой вежливый мигрант дворник так и сказал,-это сейчас мы дворы метём, скоро буду...На колени перед н...
  • Олег Тимофеев
    🇮🇱💩🇬🇧👏👋👋"США требуют убра...
  • Георгий Михалев
    Какой Арарат, какой такой плохой народ? Скотине пашиняну отслюнявили пендосы, вот и жопу рвет.Армению тащат в Н...

Армению тащат в НАТО, Пашинян не сопротивляется

Армению тащат в НАТО, Пашинян не сопротивляется

Потеря союзника в Закавказье вызвана политическим бездействием Москвы Сергей Аксенов На фото: военнослужащие из Армении (Фото: Сергей Бобылев/ТАСС) Материал комментируют: Геворг Мирзаян Николай Силаев Яна Амелина Совместные военные учения Армении и США Eagle Partner 2023 пройдут на территории республики с 11 по 20 сентября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОТ
Олег Тимофеев
Что поделаешь если у нас их диаспору разбаловали??
Ответить
3 час.
m
magdoc21
Укроп не добитый - на Родине диаспор не бывает, потому, что Россия -это Армения, Арцах и Восточная Грузия, а Армения, Арцах и Восточная Грузия - это Россия! Кто против их Союза, тот враг Армении, Арцаха и Восточной Грузии - и враг России!
Ответить
1 час.
ГМ
Георгий Михалев
Какой Арарат, какой такой плохой народ? Скотине пашиняну отслюнявили пендосы, вот и жопу рвет.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх