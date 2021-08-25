Донбасс Сегодня

90 подписчиков

«ПОХОТЛИВЫЙ ХУЛИГАН» Театр Кирилла Ганина

«ПОХОТЛИВЫЙ ХУЛИГАН»(Кирилл Ганин)8 сентября в 20:00 Вот и осень. Новый сезон театра мы открываем самой необычной пьесой Кирилла Ганина «ПОХОТЛИВЫЙ ХУЛИГАН».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх