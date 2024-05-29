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Екатеринбург и мир

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Всероссийский детский конкурс работ из пластилина «В стране мультфильмов

Всероссийский детский конкурс работ из пластилина «В стране мультфильмов» Предлагаем вам слепить из пластилина своих любимых героев мультиков, а такие наверняка найдутся.

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