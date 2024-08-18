Промпроизводство в Липецкой области упало во многих сферах деятельности

Липецкстат подвел итоги экономического развития региона за первое полугодие 2024 года. Согласно представленным данным, индекс производства в Липецкой области за январь-июнь этого года составил 104,5% в сравнении с первым полугодием 2023-го.
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