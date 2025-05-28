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Топ-5 лиги и еврокубки: у кого больше? Победа «Челси» подтянула Англию

Топ-5 лиги и еврокубки: у кого больше? Победа «Челси» подтянула Англию

Но Испания далеко. «Челси» выиграл 4:1 у «Бетиса» в Лиге конференций и заработал еще один евротрофей для Англии.

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