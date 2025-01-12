Россиянам пригрозили штрафом за неправильную утилизацию новогодней елки

Если после новогодних праздников граждане захотят выбросить елку, важно учесть ряд правил. В противном случае за неправильную утилизацию можно получить штраф, предупредил в разговоре с RT доктор юридических наук Вадим Виноградов.
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