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Свежие комментарии

Россиянам пригрозили штрафом за неправильную утилизацию новогодней елки

Если после новогодних праздников граждане захотят выбросить елку, важно учесть ряд правил. В противном случае за неправильную утилизацию можно получить штраф, предупредил в разговоре с RT доктор юридических наук Вадим Виноградов.

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