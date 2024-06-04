Президент Латвии Ринкевичс: НАТО думает, как отвечать на диверсии России в ЕС

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны НАТО пытаются разработать вариант, как им следует отвечать на инциденты, якобы связанные с диверсионной деятельностью Москвы в Европе, но не собираются бить ракетами по России.
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