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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанская Госавтоинспекция 4 июня проводит акцию "Мотоцикл"

Рязанская Госавтоинспекция 4 июня проводит акцию "Мотоцикл"

4 июня в Рязанской области проходит профилактическая акция "Мотоцикл". "Комплексные мероприятия «Мотоцикл» проводятся с целью усиления контроля за эксплуатацией мототранспортных средств, а также для предотвращения аварийности с участием водителей мототехники", - прокомментировали в ведомстве.

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