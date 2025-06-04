Рязанская Госавтоинспекция 4 июня проводит акцию "Мотоцикл"

4 июня в Рязанской области проходит профилактическая акция "Мотоцикл". "Комплексные мероприятия «Мотоцикл» проводятся с целью усиления контроля за эксплуатацией мототранспортных средств, а также для предотвращения аварийности с участием водителей мототехники", - прокомментировали в ведомстве.