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ТВЦ

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Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в зоне СВО. Старший сержант Дмитрий Кузнецов, оказывая артиллерийскую поддержку наступающим подразделениям, уничтожил позицию автоматического гранатомета и ликвидировал вражеский миномет.

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