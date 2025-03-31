«Поморский сбор»: юные моряки со всей России побывали в Северодвинске

В городе корабелов прошёл межрегиональный слёт клубов юных моряков «Поморский сбор».В мероприятии приняли участие более 160 детей из Москвы, Новосибирска, Костромы, Домодедова, Ярославля, Рыбинска, Архангельска и Северодвинска.
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