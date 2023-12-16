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BSG: закрытый бета-тест Escape From Tarkov Arena начнется 17 декабря

BSG: закрытый бета-тест Escape From Tarkov Arena начнется 17 декабря

Российская компания-разработчик видеоигр Battlestate Games (BSG) объявила о запуске закрытого бета-тестирования соревновательного режима Arena онлайн-боевика от первого лица Escape From Tarkov 17 декабря.

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