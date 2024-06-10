Евродепутат объяснил экономический спад в ФРГ "зеленой" и миграционной политикой

Сильнейший за долгое время экономический спад в Германии является следствием политики, начатой экс-канцлером страны Ангелой Меркель, которой сейчас придерживается канцлер Олаф Шольц, заявил в беседе с РЕН ТВ европарламентарий от ФРГ Гуннар Бек.