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Царьград

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МЧС обнаружило погибших альпинистов на высоте 5100 метров

МЧС обнаружило погибших альпинистов на высоте 5100 метров

На Эльбрусе на высоте 5100 метров сотрудники МЧС обнаружили тела двух иностранцев. В операции участвует восемь спасателей, которые продолжают поиски четырёх участников группы, подавшей сигнал бедствия 26 июля.

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