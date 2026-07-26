МЧС обнаружило погибших альпинистов на высоте 5100 метров

На Эльбрусе на высоте 5100 метров сотрудники МЧС обнаружили тела двух иностранцев. В операции участвует восемь спасателей, которые продолжают поиски четырёх участников группы, подавшей сигнал бедствия 26 июля.
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