Кто «рулит» на Украине?

Андрей Соколов 11 июня 2024 г. Похоже, фактическим главой государства становится Андрей Ермак Самая авторитетная британская газета Times опубликовала материал, в котором утверждает, что украинские чиновники все больше обеспокоены тем, что Владимир Зеленский «полагается на главу своего офиса Андрея Ермака, которого обвиняют в наращивании личной власти и узурпации демократических процессов».