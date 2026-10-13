БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 629 подписчиков

Бумажный рубль стал символом свободы? Накопления граждан покидают депозиты и оборачиваются кэшем — какие могут быть проблемы

Бумажный рубль стал символом свободы? Накопления граждан покидают депозиты и оборачиваются кэшем — какие могут быть проблемы

ЦИПсО подогревает панику среди финансово неграмотных россиян фейками с лже-Набиуллиной и мальчиками в накрахмаленных рубашках Евгений Берсенев Фото: Дина Ётова/Создано ИИ/ТАСС Материал комментируют: Василий Колташов Самым популярным способом хранения накоплений в сентябре у российских граждан в сентябре стали наличные — таков результат исследования, проведенного «инФОМ» по заказу Банка России.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Andrey
Andrey

Повсеместно укоренившаяся ложь вынуждает: ни Набиуллиным, ни прочим Цахесам Циноберам большинство не верит. Смогут ли пальцетыки вернуть доверие?

Профиль пользователя Вадим Кузнецов
Вадим Кузнецов

А если фискальная активность государства ннаправленная на подавление экономической самостоятельности населения, ещё усилится, то появятся суррогаты валюты, в ход пойдет бартер и прочие методы выживания