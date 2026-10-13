Бумажный рубль стал символом свободы? Накопления граждан покидают депозиты и оборачиваются кэшем — какие могут быть проблемы

ЦИПсО подогревает панику среди финансово неграмотных россиян фейками с лже-Набиуллиной и мальчиками в накрахмаленных рубашках Евгений Берсенев Фото: Дина Ётова/Создано ИИ/ТАСС Материал комментируют: Василий Колташов Самым популярным способом хранения накоплений в сентябре у российских граждан в сентябре стали наличные — таков результат исследования, проведенного «инФОМ» по заказу Банка России.