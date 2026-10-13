ЦИПсО подогревает панику среди финансово неграмотных россиян фейками с лже-Набиуллиной и мальчиками в накрахмаленных рубашках Евгений Берсенев Фото: Дина Ётова/Создано ИИ/ТАСС Материал комментируют: Василий Колташов Самым популярным способом хранения накоплений в сентябре у российских граждан в сентябре стали наличные — таков результат исследования, проведенного «инФОМ» по заказу Банка России.
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Повсеместно укоренившаяся ложь вынуждает: ни Набиуллиным, ни прочим Цахесам Циноберам большинство не верит. Смогут ли пальцетыки вернуть доверие?
А если фискальная активность государства ннаправленная на подавление экономической самостоятельности населения, ещё усилится, то появятся суррогаты валюты, в ход пойдет бартер и прочие методы выживания