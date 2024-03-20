Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 071 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Землетрясение маг...
  • АндрейБорков
    Что то маловато будет, надо бы баллов этак 9 и в течении пары дней. Ну и это весьма не плохо.Землетрясение маг...
  • Ольга Заварухина
    Какая уж шутка,во Франции,  в Савоя, местность такая есть, так вот там полиция на регулярной основе устраивает ОБЛАВЫ...Бесячие шутки

Китай запустил лунный спутник-ретранслятор Queqiao-2

Китай запустил лунный спутник-ретранслятор Queqiao-2

Сегодня Китай провел успешный запуск спутника-ретранслятора Queqiao-2 («Сорочий мост-2»), предназначенного для обеспечения связи с миссией Chang'e-6, в рамках которой планируется доставить с обратной стороны Луны образцы реголита.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору