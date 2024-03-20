Китай запустил лунный спутник-ретранслятор Queqiao-2

Страна и люди

Сегодня Китай провел успешный запуск спутника-ретранслятора Queqiao-2 («Сорочий мост-2»), предназначенного для обеспечения связи с миссией Chang'e-6, в рамках которой планируется доставить с обратной стороны Луны образцы реголита.