Политика как он...
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Политика как она есть

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«Психическое расстройство»: Дмитрий Колдун раскритиковал Дурова

«Психическое расстройство»: Дмитрий Колдун раскритиковал Дурова

Певец Дмитрий Колдун в беседе с Telegram-каналом «Звездач» на фестивале «Звезды Русского радио в Завидово» раскритиковал решение Павла Дурова сдавать биоматериал, чтобы помогать бесплодным парам обрести детей.

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