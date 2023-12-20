В Новом Уренгое разыскивают очевидцев нападения собак на ребенка

Правоохранительные органы Нового Уренгоя обратились к ямальцам с просьбой помочь в розыске женщины, которая 13 декабря стала очевидцем нападения собак на школьницу, сообщили в пресс-службе ГИБДД и ОМВД города.
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