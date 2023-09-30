Тигр Маруся на закрытой пресс-конференции открыла новый сезон цирка на Фонтанке

После премьеры в Петербурге, труппа отправится в гастрольный тур по стране Цирк на Фонтанке представил премьеру красочного представления «Балаган», которую на закрытой пресс-конференции открыла тигр Маруся.
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