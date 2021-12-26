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Рептилоиды ремонтируют планету. Населению предложено сократиться

Рептилоиды ремонтируют планету. Населению предложено сократиться

В середине декабря американское издание Vice, специализирующееся на текстах о сексе, экономике и окружающей среде «для продвинутых землян» опубликовало прелюбопытнейшую статью под заголовком «Климатическое беспокойство плохо влияет на отношения и сексуальную жизнь молодых людей по всему миру» с прекраснейшей преамбулой «Пока одни испытывают тревогу от цены, которую придётся заплатить окружающей среде за рождение ребёнка, другие чувствуют вину от загрязнения океана использованными презервативами».

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