Медвежий угол
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Медвежий угол

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А копнуть самим не хочется или корона не позволяет? Представители духовных управлений мусульман России резко высказались по поводу выходки жителя Таджикистана, затушившего свечи в храме в Бутово

А копнуть самим не хочется или корона не позволяет? Представители духовных управлений мусульман России резко высказались по поводу выходки жителя Таджикистана, затушившего свечи в храме в Бутово

Представители духовных управлений мусульман России резко высказались по поводу выходки жителя Таджикистана, затушившего свечи в храме в Бутово, и рассказали, какое наказание в умме (мусульманском сообществе) ждет нарушителя.

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Комментарии
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Александр Павлов
Вот бы временный негласный указ наши правоохранители бы приняли для себя,-закрывать глаза на ответные действия коренного населения, ну типа &quot;Маскарада&quot; в 46-м. Пиzдили бы нещадно их, пока б не поняли, что быть им тут можно только ниже травы, тише воды!
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3 час.
ninikooo Митусова
Депортировать урода  со всей родней- ближней и дальней, навсегда, безвозвратно, с лишением паспорта РФ и дактилоскопией, чтобы @ не вполз» по чужим документам.
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1 час.
HotRS
Можно сказать, что солома. Если раньше все переваривались в СА и была единая система образования и госпропаганда, то сейчас ничего этого нет. А заполнить пустое место охотники всегда найдутся.
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