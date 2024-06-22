А копнуть самим не хочется или корона не позволяет? Представители духовных управлений мусульман России резко высказались по поводу выходки жителя Таджикистана, затушившего свечи в храме в Бутово

Александр Павлов Вот бы временный негласный указ наши правоохранители бы приняли для себя,-закрывать глаза на ответные действия коренного населения, ну типа "Маскарада" в 46-м. Пиzдили бы нещадно их, пока б не поняли, что быть им тут можно только ниже травы, тише воды!

ninikooo Митусова Депортировать урода со всей родней- ближней и дальней, навсегда, безвозвратно, с лишением паспорта РФ и дактилоскопией, чтобы @ не вполз» по чужим документам.