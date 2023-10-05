Мощнее «Кинжала»: Россия уничтожила командование ВСУ новейшим оружием

Киев получил сильную оплеухуКомандование украинских войск под Соледаром было уничтожено ФАБ-1500 – новой разработкой российской оборонки, которая сделала бомбу с унифицированным модулем планирования и коррекции.
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