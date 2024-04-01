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На разведение кур в Краснокаменске дадут 8,5 миллиардов рублей

На разведение кур в Краснокаменске дадут 8,5 миллиардов рублей

В Краснокаменске на территории агропарка появится производство мяса курицы.Приятной новостью в эфире ГТРК «Чита» поделился вице-премьер правительства Забайкалья Буянто Батомункуев - в Краснокаменске откроют производство мяса курицы.

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