Афиша событий апреля в ресторанах холдинга Maison Dellos Русский авангард в Матрешке 23 апреля бренд-шеф ресторана «Матрёшка», входящего в ресторанный дом Maison Dellos, Влад Пискунов представит свой гастрономический сет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии