«Осер» – «Монако». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:00. Игру покажет сервис Okko. Осер – Монако Дата проведения 14 сентября, 20:00, «Аббе-Дешам» превью матча онлайн статистика коэффициенты Таблица Лиги 1 Статистика Лиги 1.
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