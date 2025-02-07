Московская биржа сворачивает рынок деривативов

Совет директоров Московской биржи в пятницу 7 февраля будет обсуждать на заседании «прекращение функционирования» рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), следует из материалов торговой площадки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии