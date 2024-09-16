Трамп после инцидента во Флориде заявил, что он в безопасности

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выдвинутый республиканцами кандидатом на пост главы Белого дома на предстоящих в этом году выборах, заявил, что после инцидента со стрельбой рядом с ним в штате Флорида никто не пострадал, а ему самому ничего не угрожает.