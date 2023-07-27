(даже если методика подсчёта потерь автора и неверна, и потери ВСУ преувеличены, то всё равно цифры просто ужасающие) Их можно косвенно оценить, пользуясь информацией из открытых источников.
Настоящие потери Украины
Комментарии
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Александр Александров
Если Вы считаете себя нацистом, то да, Вы уничтожаете себя.
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9 час.
Семенков Александр
Всех сук под корень. Там остались одни нацисты в 3-х поколениях. Все должны быть УНИЧТОЖЕНЫ!!!
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5 час.
Сергей Лепехов
"Народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы..." - так что не надо там никого жалеть...
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3 час.
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