Дочь Президента России дала большое интервью, которое шокировало и возмутило западные СМИ

Интересные истории Западные СМИ, прекрасно понимая, что российская экономика и Россия в целом выстояли под натиском тысяч санкций, более того, идет поступательное развитие нашего государства, ищут любую возможность вылить «ушат грязи» на Россию.
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