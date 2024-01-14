Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Дочь Президента России дала большое интервью, которое шокировало и возмутило западные СМИ

Дочь Президента России дала большое интервью, которое шокировало и возмутило западные СМИ

Интересные истории Западные СМИ, прекрасно понимая, что российская экономика и Россия в целом выстояли под натиском тысяч санкций, более того, идет поступательное развитие нашего государства, ищут любую возможность вылить «ушат грязи» на Россию.

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Татьяна Недогреева
Уважение и только уважение заслуживают такие люди. Умница и молодец. Наш человек. Наш.
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5 час.
Владимир Михальков
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Шавки лают, караван идёт...
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