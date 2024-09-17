Школьников предложили отправить строить новый БАМ

Глава департамента Госполитики в сфере воспитания Минпросвещения РФ Наталья Агре считает, что российской молодежи нужен масштабный проект, подобный Байкало-Амурской магистрали (БАМ), который объединил бы молодых людей всей страны.
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