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Препарат от эпилепсии может продлить эффективность химиотерапии рака желудка

Согласно новому исследованию, опубликованному в научном журнале Nature, устойчивость рака к химиотерапии можно обратить вспять, воздействуя на лактат — продукт, который накапливается, когда раковые клетки преобразуют питательные вещества в энергию.

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