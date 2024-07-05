Препарат от эпилепсии может продлить эффективность химиотерапии рака желудка

Согласно новому исследованию, опубликованному в научном журнале Nature, устойчивость рака к химиотерапии можно обратить вспять, воздействуя на лактат — продукт, который накапливается, когда раковые клетки преобразуют питательные вещества в энергию.
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