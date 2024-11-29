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Бывший футболист «Кванта» Мельников арестован по подозрению в убийстве

Бывший футболист «Кванта» Мельников арестован по подозрению в убийстве

Бывший футболист российского клуба «Квант» Виталий Мельников был арестован по подозрению в убийстве мужчины.

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