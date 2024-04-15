БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Станислав Магдалинов
    Что так поздно надумал?А когда дай бог наши дойдут до мостов,те и сами взорвутСтало ясно, как З...
  • Станислав Магдалинов
    Чисто бизнэс,никакого милосердияСтало ясно, как З...
  • Станислав Магдалинов
    ПРигодных всего 4-5.Черкасы,Киев-2,Днепропетровск-2.Каховка--,Херсон--.Но...Как Вы думаете,из Суджи идет "труба"в Евр...Стало ясно, как З...

Пушки с нарезным стволом тоже могут стрелять кумулятивными снарядами

Пушки с нарезным стволом тоже могут стрелять кумулятивными снарядами

Высокоскоростное вращение кумулятивного снаряда крайне негативно сказывается на его бронепробиваемости – факт, который породил широко распространённый миф о том, что стрельба боеприпасами данного типа из пушек с нарезным стволом как минимум малоэффективна, а то и вовсе бесполезна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх