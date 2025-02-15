О, вот с чего можно начать субботу, особенно если кто-то вас разбудил, помешал выспаться или чем-то расстроил с утра пораньше.
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О, вот с чего можно начать субботу, особенно если кто-то вас разбудил, помешал выспаться или чем-то расстроил с утра пораньше.