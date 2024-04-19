Пекинская миротворческая альтернатива швейцарской конференции

Олаф Шольц приехал позвать Си Цзиньпина в Бюргеншток, а в ответ получил предложение собраться в китайской столице Сколько уже европейцев «обламывались» в Пекине, приезжая в китайскую столицу с менторскими амбициями, а уезжая с кислым выражением на физиономии.