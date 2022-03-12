Семь футболистов дебютировали в КПЛ во втором туре

Во втором туре чемпионата Казахстана 7 футболистов стали дебютантами КПЛ. Из 7 дебютантов, лишь два казахстанца — Мирас Турлыбек («Аксу») и Диержон Арипов («Мактаарал»).

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